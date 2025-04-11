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- Шоу-бизнес
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В полупрозрачном платье с рюшами: Эмма Коррин появилась на светском мероприятии
В Лондоне в Музее Виктории и Альберта состоялся VIP-ужин по случаю выставки ювелирного бренда Cartier.
Мероприятие посетили многие известные личности, среди который была замечена и 29-летняя актриса Эмма Коррин, которую многие знают по роли молодой принцессы Дианы в «Короне».
Она выбрала для посещения этого мероприятия оригинальное полупрозрачное платье от Steve O. Smith из коллекции осень-зима 2025. Образ она дополнила, конечно же, украшениями от Cartier — она носила набор с бриллиантами.
Также девушка сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах и обула черные туфли на каблуках.
Во время мероприятия она позировала для фото с ирландским актером Полом Мескалом, который недавно сыграл в фильме «Гладиатор II».
Напомним, что днем ранее Эмма также посетила специальный показ сериала «Черное зеркало». Это уже культовый проект Netflix, который исследует технологии и их побочные эффекты. В она сыграла одном из эпизодов нового седьмого сезона.