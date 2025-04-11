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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
110
Время на прочтение
1 мин

В полупрозрачном платье с рюшами: Эмма Коррин появилась на светском мероприятии

В Лондоне в Музее Виктории и Альберта состоялся VIP-ужин по случаю выставки ювелирного бренда Cartier.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Коррин

Эмма Коррин / © Getty Images

Мероприятие посетили многие известные личности, среди который была замечена и 29-летняя актриса Эмма Коррин, которую многие знают по роли молодой принцессы Дианы в «Короне».

Она выбрала для посещения этого мероприятия оригинальное полупрозрачное платье от Steve O. Smith из коллекции осень-зима 2025. Образ она дополнила, конечно же, украшениями от Cartier — она носила набор с бриллиантами.

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Также девушка сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах и обула черные туфли на каблуках.

Во время мероприятия она позировала для фото с ирландским актером Полом Мескалом, который недавно сыграл в фильме «Гладиатор II».

Эмма Коррин и Пол Мескал / © Getty Images

Эмма Коррин и Пол Мескал / © Getty Images

Напомним, что днем ранее Эмма также посетила специальный показ сериала «Черное зеркало». Это уже культовый проект Netflix, который исследует технологии и их побочные эффекты. В она сыграла одном из эпизодов нового седьмого сезона.

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Эмма Коррин / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
110
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