В полупрозрачном платье с рюшами: Эмма Коррин появилась на светском мероприятии

Эмма Коррин / © Getty Images

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Мероприятие посетили многие известные личности, среди который была замечена и 29-летняя актриса Эмма Коррин, которую многие знают по роли молодой принцессы Дианы в «Короне».

Она выбрала для посещения этого мероприятия оригинальное полупрозрачное платье от Steve O. Smith из коллекции осень-зима 2025. Образ она дополнила, конечно же, украшениями от Cartier — она носила набор с бриллиантами.

Эмма Коррин / © Getty Images

Также девушка сделала яркий вечерний макияж с акцентом на глазах и обула черные туфли на каблуках.

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Во время мероприятия она позировала для фото с ирландским актером Полом Мескалом, который недавно сыграл в фильме «Гладиатор II».

Эмма Коррин и Пол Мескал / © Getty Images

Напомним, что днем ранее Эмма также посетила специальный показ сериала «Черное зеркало». Это уже культовый проект Netflix, который исследует технологии и их побочные эффекты. В она сыграла одном из эпизодов нового седьмого сезона.

Эмма Коррин / © Associated Press

Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Associated Press Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images Эмма Коррин / © Getty Images