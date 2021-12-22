В полупрозрачном платье с рюшами: романтический образ "Холостячки" Златы Огневич

Певица в наряде от украинского дизайнера снялась в фотосете.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" - Злата Огневич - снялась в новой интересной фотосессии авторства Малкиной Марины. Певица показала фолловерам в Instagram, что из этого вышло.

Перед объективом фотокамеры артистка предстала в романтическом аутфите. На Злате было красное полупрозрачное платье миди с плиссированными рюшами от украинского дизайнера Нади Дзяк.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Ее талию подчеркивал красный тканевый пояс. Платье она сочетала с красными босоножками на шпильках и с бантиками из органзы.

Волосы Огневич распустила, сделала нежный макияж и украсила уши круглыми металлическими серьгами.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Позировала артистка на красном фоне в фотостудии.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Вовремя сказанные слова поддержки способны на гораздо большее, чем мы себе представляем. Как часто при общении с близкими и друзьями вы РЕАЛЬНО интересуетесь состоянием их душевного настроя?

У каждого свой уровень эмпатии, и люди очень разные, но если искренне слышать то, что вам говорят при общении, можно помочь другому человеку, можно облегчить его переживания, поделиться теплотой, заботой и такой необходимой сейчас поддержкой", - написала Огневич под снимками.

Ранее Злата позировала в фотосете в брюках с перьями в ванне и сшампанским.

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