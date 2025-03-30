В полупрозрачном платье с высоким разрезом: рэперша в винтажном образе позировала на мероприятии

Doechii / © Associated Press

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Американская рэперша Doechii посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

На красной дорожке она появилась в провокационном аутфите. На артистке было винтажное полупрозрачное черное платье из коллекции осень-зима 2014 года бренда Donna Karan New York, под которым не было бюстгальтера. Наряд имел высокий разрез и металлический пояс-цепочку с монетами.

Doechii / © Associated Press

Doechii надела разноцветные босоножки на шпильках и дополнила лук винтажной разноцветной сумкой Fendi.

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Doechii / © Associated Press

Рэперша заплела волосы в косички и собрала их в высокую прическу, сделала макияж с блестящими тенями и длинными ресницами, длинный маникюр с декором и золотой педикюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – множеством массивных браслетов и колечков.

Напомним, Doechii на премии MTV Video Music Awards предстала в откровенном прозрачном асимметричном платье от Dsquared2, расшитом камнями и стразами, которое практически ничего не прикрывало.