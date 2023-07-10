В полупрозрачном платье-сетке со стразами: Дуа Липа сияла на премьере комедии в Лос-Анджелесе

Смелое платье продемонстрировала фигуру знаменитости во все красе.
В Калифорнии состоялась мировая премьера фильма о культовой кукле компании Mattel Барби. Мероприятие посетило много звездных гостей и актеров, которые сыграли в этой картине.
Певица Дуа Липа исполнила в фильме роль Барби-русалки - это будет первая работа девушки в кино. Перед камерами она появилась в сексуальном и очень гламурном платье от Модного дома Bottega Veneta.
Наряд имитировал кольчугу, был прозрачным и полностью усыпанным стразами. Бюстгальтер под платье она не надевала, а вот светлые трусы было отчетливо видно из-под этого смелого наряда.
Образ Липа дополнила укладкой, украшениями от Tiffany & Co. и серебристыми туфлями.
Также гламурный образ на премьере продемонстрировала исполнительница главной роли в фильме - актриса Марго Робби. На звезде было черное платье с пайетками и рюшей от Модного дома Schiaparelli.
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