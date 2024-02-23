В полупрозрачном ромпере и без бюстгальтера: звезда сериала "Ведьмак" на показе Tom Ford

Звезда сериала "Ведьмак" от Netflix – Фрея Аллан – посетила показ бренда Tom Ford, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Перед фотокамерами актриса предстала в черном полупрозрачном ромпере на пуговицах, которые она расстегнула. Под нарядом были черные трусы-шортики и отсутствовал бюстгальтер, что придало ее луку пикантности.

Фрея Аллан / Фото: Getty Images

Свой образ Фрея дополнила лакированным черным поясом с металлической пряжкой, парными золотисто-черными браслетами и черными босоножками с золотой фурнитурой.

Аллан сделала волнистую укладку и макияж с акцентом на глазах.

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