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- Шоу-бизнес
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В полупрозрачном топе и чулках с кружевом: победительница "Холостяка-13" Инна Белень продемонстрировала соблазнительный лук
Бывшая избранница Александра Терена в обольстительном образе собралась на мероприятие
Победительница «Холостяка-13», волонтер и блогер — Инна Белень — продемонстрировала в Instagram Stories свой новый соблазнительный образ.
Инна позировала в полупрозрачном кружевном корсетном топе и черной юбке макси, которую кокетливо подняла и показала черные капроновые чулки с кружевом.
Свой аутфит Белень дополнила черными туфлями-лодочками. У нее была идеально ровная укладка и нежный маникюр.
"Когда она скорпион", - написала лаконично Инна.
Напомним, Инна Белень похвасталась подарком от поклонника.