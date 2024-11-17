В полупрозрачном топе и костюме с рюшами: Джей Ло выбрала странный лук для премьеры фильма

Дженнифер Лопес посетила специальный показ биографического фильма "Неудержимый" в Лос-Анджелесе.
На мероприятие 55-летняя Джей Ло приехала в кроп-топе на бретельках и бежевом костюме с многочисленными рюшами из полупрозрачной ткани, а обута в высокие кожаные сапоги на каблуках.
Актриса распустила волосы и чатсь их собрала заколкой, сделала выразительный макияж глаз и подчеркнула губы нюдовым карандашом и блеском. В ушах у нее были золотые серьги, несколько золотых колец на пальцах, а также маникюр был выполнен в сером цвете.
Фильм посвященном жизни выдающегося борца Энтони Роблза. Парень родился с одной ногой, но благодаря своей силе воли и поддержки матери (ее играет Дженнифер Лопес), он смог выиграть национальный чемпионат по реслингу в 2011 году, выступая за Университет штата Аризона.
Роль Роблза играет актер Джаррел Джером, который прославился благодаря работе в оскароносном фильме "Лунный свет".
Напомним, ранее мы показывали, как Дженнифер Лопес в платье с высоким разрезом от Zuhair Murad сияла на премьере фильма "Wicked: Чародея".
Читайте также:
- В вязаном платье с американской проймой: Дженнифер Лопес подчеркнула фигуру нарядом
- В белой водолазке и широких брюках: Джей Ло в повседневном аутфите сходила в ресторан с сыном
- Подловили папарацци: как Дженнифер Лопес выглядит в реальной жизни