В полупрозрачном топе и штанах в виде листьев: Элли Голдинг надела креативный наряд на мероприятие

36-летняя британская певица Элли Голдинг проводит сейчас время в США, где продвигает свой пятый студийный альбом Higher Than Heaven. Звезда успела появиться на вечеринке Vanity Fair, а также посетила выставку The Drop, чтобы спеть несколько своих хитов и песен из нового альбома.

Для мероприятия она надела необычный наряд зеленого цвета от бренда Alberta Ferretti, который сочетал в себе полупрозрачное шелковое пальто из коллекции весна-лето 2023, топ и штаны, сшитые из полупрозрачной ткани с листьями.

Лук она дополнила пестрыми туфлями, лаконичными украшениями и нюдовым макияжем.

Элли Голдинг / Фото: Getty Images

На странице в Instagram Элли опубликовала также подборку с несколькими фото в этом весеннем образе.

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