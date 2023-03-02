В полупрозрачном желтом платье: Лана Дель Рей посетила музыкальную церемонию

Певица редко бывает на светских мероприятиях, однако в первый день весны звезда решила посетить музыкальную церемонию Billboard Women in Music Awards, которая проходила в Калифорнии.

Лана Дель Рей вышла к фотографам в ажурном желтом платье от бренда Zimmermann из круизной коллекции 2023.

Наряд был немного прозрачным из-за чего было видно белье певицы, также платье имело длинные рукава и высокую горловину, а также было украшено нежными объемными аппликациями из цветов, сделанных из ткани.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Талию она подчеркнула широким желтым поясом, обула золотистые мюли, а также сделала высокую прическу в стиле ретро, которая немного напоминала образ Присциллы Пресли в молодые годы.

Лана Дель Рей / Фото: Associated Press

Billboard Women in Music Awards - это ежегодное событие, чествующее влиятельных женщин в музыкальной индустрии. Дель Рей в этом году вручили награду Visionary Award.

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