В полупрозрачной блузке и с сумкой Dior: стильная Дженнифер Лопес в объективах папарацци

Поп-дива выбрала для своего выхода в свет эффектный лук.

Дженнифер Лопес подловили папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда она выходила из автомобиля. Звезда приехала по делам.

Поп-дива, как всегда, выглядела стильно. На ней была белая полупрозрачная блузка в едва заметные полоски с рюшами спереди, а также голубые широкие брюки. Наряд Джен скомбинировала с замшевыми розово-пудровыми босоножками на высокой платформе и каблуке.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

В руке артистка держала сумку от Dior с цветочным принтом – модель Book Tote – одна из ее любимых.

Волосы она идеально ровно уложила. Жаль, что папарацци не удалось сфотографировать Лопес спереди, чтобы мы могли лучше рассмотреть его образ.

Напомним, в прошлый раз мы видели Дженнифер возле танцевальной студии в Лос-Анджелесе. На звезде был яркий костюм от Polo Ralph Lauren и кроссовки Nike. Аутфит Лопес дополнила изумрудной сумкой Birkin, большими солнцезащитными очками в красной оправе, а также большими серьгами-кольцами.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

К слову, у нас в материале можно посмотреть любимые аксессуары Лопес.

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