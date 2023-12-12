В полупрозрачной блузке с цветком на шее: красивая Николь Шерзингер на обложке глянца

45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – стала главной звездой нового выпуска лондонского глянца The Glossary magazine.

На обложке звезда появилась в драматическом образе: черной полупрозрачной блузке от Dolce&Gabbana с тканевым цветком на шее и в ювелирных украшениях из белого золота от David Morris. Макияж певицы был для нее нетрадиционным, ведь выполнен в естественных оттенках и с нежно-розовой помадой – обычно Николь делает более яркий мейкап.

В интервью журналу Шерзингер рассказала о своей роли Нормы Десмонд в мюзикле "Бульвар Сансет" и о любви ко всему, что связано с Лондоном.

Напомним, ранее Николь Шерзингер похвасталась новой короткой стрижкой. Она позировала в мини-платье на мотоцикле Harley-Davidson.

Николь Шерзингер коротко подстригла волосы / Фото: Instagram Николь Шерзингер

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