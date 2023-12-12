В полупрозрачной блузке с цветком на шее: красивая Николь Шерзингер на обложке глянца

Певица снялась в фотосете для британского журнала.
45-летняя певица, ведущая и бывшая солистка The Pussycat Dolls – Николь Шерзингер – стала главной звездой нового выпуска лондонского глянца The Glossary magazine.
На обложке звезда появилась в драматическом образе: черной полупрозрачной блузке от Dolce&Gabbana с тканевым цветком на шее и в ювелирных украшениях из белого золота от David Morris. Макияж певицы был для нее нетрадиционным, ведь выполнен в естественных оттенках и с нежно-розовой помадой – обычно Николь делает более яркий мейкап.
В интервью журналу Шерзингер рассказала о своей роли Нормы Десмонд в мюзикле "Бульвар Сансет" и о любви ко всему, что связано с Лондоном.
Напомним, ранее Николь Шерзингер похвасталась новой короткой стрижкой. Она позировала в мини-платье на мотоцикле Harley-Davidson.
Читайте также:
- В мини-платье с одним рукавом: Николь Шерзингер продемонстрировала гламурный наряд для интервью
- Стройная и сексуальная: Николь Шерзингер в блестящем платье с вырезом между грудью сияла на вечеринке
- В платье с огромным воротом и шлейфом: певица Николь Шерзингер удивила роскошным нарядом