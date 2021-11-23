В полупрозрачной юбке с бахромой: Аманда Холден сходила в театр

В полупрозрачной юбке с бахромой: Аманда Холден сходила в театр

Аманда Холден приехала на специальное гала-представление "Золушка" Эндрю Ллойда Уэббера в поддержку Фонда Малалы в Театре Джиллиан Линн в Лондоне.

На красную дорожку Аманда вышла в эффектном ансамбле, который состоял из обтягивающей кофты от Alex Perry со звериным принтом и полупрозрачной юбки от David Koma с бахромой на подоле, которую Холден дополнила черными босоножками от Saint Laurent на каблуках и маленькой сумкой.

Аманда Холден / Getty Images

Аманда выглядела прекрасно: у нее была красивая укладка, в ушах сверкали серьги-гвоздики с камнями, на шее была тонкая золотая подвеска, а на лице - насыщенный макияж.

Напомним, почти каждый день Аманда Холден попадает в объективы папарацци по дороге на работу – на студию Global Radio в Лондоне, где она ведет утреннее радиошоу.

Аманда Холден / Getty Images

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