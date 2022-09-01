В полуразоренном платье и салатовых мюлях с перьями: яркий лук Джоди Тернер-Смит на пирсе в Венеции

35-летняя актриса, звезда сериала "Анна Болейн", обожает одеваться так, чтобы ее сразу замечали.

Фотографы запечатлели, как Джоди Тернер-Смит прибыла на пирс Эксельсиор во время 79-го Венецианского международного кинофестиваля.

Для своего выхода актриса выбрала яркий лук, в котором ее невозможно было не заметить.

Джоди скомбинировала красное полупрозрачное платье от бренда Interior с салатовыми мюли с перьями.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

Аутфит Тернер-Смит дополнила алой сумочкой Brandon Blackwood, круглыми очками в красной оправе и экстравагантными серьгами с камнями и салатовыми плисированными деталями.

Шею она украсила роскошными цепочками, а руки – браслетами и кольцами.

А на фотоколле фильма "Белый дым" Джоди продемонстрировала откровенный лук в розовом кружевном платье в бельевом стиле, белых ботфортах на шнуровке и белых длинных перчатках.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

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