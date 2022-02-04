В полушубке и с сумкой Yves Saint Laurent: победительница "Холостяка-10" сделала лифтолук

Даша Ульянова похвасталась модной сумкой.
Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк" - Даша Ульянова – большая модница. Девушка обожает примерять стильные вещи и хвастаться образами перед фолловерами.
На этот раз красотка сделала лифтолук и опубликовала его в Instagram. Позировала Даша в черно-белом полушубке и черных кожаных брюках. Свой аутфит Ульянова дополнила сумкой цвета индиго от Yves Saint Laurent с цепочками-ручками.
Волосы девушка уложила в легкие локоны, сделала макияж с черными стрелками и украсила уши лаконичными серьгами. Вишневый маникюр завершил лук Даши.
Ранее Ульянова взбудоражила воображение подписчиков откровенным снимком, на котором она позировала обнаженной и измазанной краской.
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