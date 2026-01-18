В полушубке и высоких кожаных сапогах: Рианна попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Рианна / © Getty Images

Рири прогуливалась и попала под прицелы фотографов. Одета певица была в юбку длины до колен, кофту на замке и короткий полушубок. Обула артистка двухцветные высокие сапоги из кожи и замши на шпильке и с острым носком, она также была в черной кепке на голове, а длинные черные волосы распустила. У Рири на лице был очень выразительный макияж глаз, губ и подчеркнуты скулы яркими румянами, в ушах сверкало несколько серьги, а на шее золотое колье и бриллиантовое украшение.

А недавно певица поделилась в соцсетях серией снимков со своими детьми на Барбадосе. Недавно Рианна стала мамой в третий раз — у нее и ее возлюбленного, рэпера A$AP Rocky, родилась дочь, которую они назвали Роки. Также они воспитывают еще двух старших сыновей — трехлетнего RZA и двухлетнего Риота. Фото детей Рири редко публикует в соцсетях.