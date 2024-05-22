В помятом балахоне с вырезом: "Мисс Франция-2024", которую критиковали за стрижку, надела странное платье

Королева красоты привлекла внимание не самым удачным нарядом. Для нее это был дебют на этом мероприятии.

20-летняя Ева Жиль, французская модель и обладательница титула "Мисс Франция-2024", вышла на красную дорожку в Каннах. Девушка посетила кинофестиваль, но разочаровала выбором платья.

Ева надела наряд от бренда Stephane Rolland - это было длинное малиновое платье-балахон с круглым вырезом на груди. Наряд также украшала гламурная серебристая бретелька, расшитая камнями. На спине у платья были объемные складки, которые превращались в очень длинный шлейф.

Дополнила она наряд своей уже фирменной стрижкой пикси, массивным браслетом на руке от Mauboussin и макияжем с яркими румянами.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

Но платье на Еве выглядело странно, поскольку полностью ее прятало, а к тому же еще и очень сильно помялось.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

Некоторыми моментами она поделилась на своей странице в Instagram.

Напомним, Ева Жиль - девушка, из-за которой во Франции вспыхнули споры, а все дело в ее стрижке пикси. Прическа модели понравилась не всем французам, привыкшим к тому, что ранее представительницы страны были исключительно с длинными волосами, поэтому Ева подверглась критике множества соотечественников. Ее прическу называли "мужской", а фигуру - "андрогидной", также критиковали и членов жюри конкурса, которые отдали ей победу.

Ева Жиль / Фото: Getty Images

А для кинофестиваля в Каннах в этом году бренд Stephane Rolland одел еще одну "Мисс Францию" - Ирис Миттенар. Она вышла на красную дорожку в более эффектном луке черном платье с прозрачной юбкой и золотыми 3D украшениями.

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