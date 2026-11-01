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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В помятом наряде с необычным воротником и лацканами до пола: красивая Кара Делевинь на церемонии

Модель выбрала для своего выхода черно-белый ансамбль от бренда Erdem.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кара Делевинь

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь посетила церемонию вручения премии WSJ. Magazine Innovator Awards, которая состоялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Для этого мероприятия она выбрала оригинальный наряд из весенней коллекции Erdem 2027 года.

На Кари был черный жакет свободного кроя с клапанами на карманах и атласными лацканами, которые переходили в длинные широкие ленты с бахромой на концах, спускавшиеся почти до пола. Один из рукавов украшала контрастная прямоугольная нашивка с цветочным рисунком.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Модель сочетала жакет с костюмом жемчужного оттенка из мятой ткани, состоящим из удлиненной рубашки и широких брюк. Рубашка имела высокий белый воротник с асимметрично отогнутым большим углом.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Лук Делевинь дополнила черной обувью с закругленными носками, которая выглядывала из-под длинных брючин. Кара гладко зачесала волосы назад, а одну прядь выложила четкой волной у лба, придав образу ретро-настроение. В макияже она подчеркнула глаза коричневыми тенями и темной подводкой, а губы накрасила глянцевым блеском. Завершил наряд бордовый маникюр.

Кара Делевинь / © Associated Press

Кара Делевинь / © Associated Press

Напомним, Кара Делевинь в полосатой рубашке и ботфортах из крокодиловой кожи появилась в Нью-Йорке.

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