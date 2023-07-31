В помятом платье и стильных очках: Анджелина Джоли приехала в Рим

Анджелина Джоли попала к объективам папарацци в Риме. Она выходила из отеля в центре города.

Актриса выглядела красиво. На ней было белое платье, немного помятое, сверху которого она надела жакет-рубашку цвета крем-брюле с золотыми пуговицами.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Джоли собрала волосы сзади, сделала лаконичный макияж и надела на лицо очки в черной оправе. В ушах у нее были золотые серьги с камнями, а на руках – золотые браслеты и кольца. Свой лук Анджелина дополнила любимым черным клатчем от Saint Laurent.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Напомним, в Нью-Йорке Анджелина Джоли продемонстрировала образ в черном тренче и черных балетках с бантиками.

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