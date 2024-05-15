В помятом платье: известную модель Тейлор Хилл подвел наряд на красной дорожке в Каннах

Уже традиционно Тейлор Хилл выходит на красную дорожку Каннского кинофестиваля, который проходит во Франции. В этом году девушка появилась перед фотографами в день открытия мероприятия.

Она вышла к фотографам в длинном черно-белом платье, которое было создано для нее Модным домом Balmain. Наряд имел белую юбку с разрезом и черный верх с опущенной линией плеча, декольте и декором из пайеток и бисера. На юбке наряд также украшали пуговицы.

Платье выполнено в стилистике традиционного смокинга и вдохновлено коллекций бренда Pre-Fall 2024. Но ткань наряда немного подвела модель, поскольку на юбке довольно сильно помялась и это бросалось в глаза.

Тейлор Хилл / Фото: Associated Press

Дополнила свой наряд Тейлор роскошным бриллиантовым колье от Messika, прической в стиле ревущих двадцатых и ярким макияжем. В руке у нее был черный клатч, а обула она босоножки на каблуках и с ремешками.

Тейлор Хилл / Фото: Associated Press

В день открытия Хилл посмотрела картину "Второй акт", которую снял режиссер Квентин Дюпье. Главную роль в этом фильме сыграла Леа Сейду, которая тоже посетила кинофестиваль.

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