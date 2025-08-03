ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

В помятом платье-кейпе: Джейми Ли Кертис подвел наряд на премьере фильма в Лондоне

66-летняя актриса выбрала для своего появления на ивенте образ lady in red.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис посетила премьеру фильма от Disney "Чумовая пятница" ("Freakier Friday"), в котором она с Линдсей Лохан сыграли главные роли.

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Линдсей Лохан и Джейми Ли Кертис / © Associated Press

На мероприятии Джейми смело позировала в красном платье миди с кейпом от бренда Stella McCartney.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

И образ был бы идеальным, если бы не ткань на юбке, которая очень помялась.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Аутфит Кертис дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и красным кожаным клатчем-конвертом. У нее была стильная укладка и макияж с нежно-розовым блеском на губах. На лицо звезда надела массивные солнцезащитные очки в металлической оправе, украсила уши серебряными серьгами-цветами, шею - серебряным флористическим колье, а на руке было лаконичное кольцо.

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Джейми Ли Кертис / © Associated Press

Напомним, Джейми Ли Кертис на премьере фильма в Нью-Йорке появилась в классическом черном костюме, украшенном разноцветными цветочными аппликациями.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie