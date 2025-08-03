- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 170
- Время на прочтение
- 1 мин
В помятом платье-кейпе: Джейми Ли Кертис подвел наряд на премьере фильма в Лондоне
66-летняя актриса выбрала для своего появления на ивенте образ lady in red.
Джейми Ли Кертис посетила премьеру фильма от Disney "Чумовая пятница" ("Freakier Friday"), в котором она с Линдсей Лохан сыграли главные роли.
На мероприятии Джейми смело позировала в красном платье миди с кейпом от бренда Stella McCartney.
И образ был бы идеальным, если бы не ткань на юбке, которая очень помялась.
Аутфит Кертис дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках и красным кожаным клатчем-конвертом. У нее была стильная укладка и макияж с нежно-розовым блеском на губах. На лицо звезда надела массивные солнцезащитные очки в металлической оправе, украсила уши серебряными серьгами-цветами, шею - серебряным флористическим колье, а на руке было лаконичное кольцо.
Напомним, Джейми Ли Кертис на премьере фильма в Нью-Йорке появилась в классическом черном костюме, украшенном разноцветными цветочными аппликациями.