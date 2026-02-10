В помятом платье с крупными камнями: Кейт Хадсон пришла на мероприятие в необычном наряде

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон, которая в этом году номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль», пришла на церемонию вручения премии DGA Awards. Мероприятие состоялось в Беверли-Хиллз и актриса там предстала перед фотографами в новом необычном платье.

Ее наряд был от бренда Erdem из коллекции Pre-Fall 2026. Платье миди было необычного дизайна, ведь выполнено из темно-синей ткани с эффектом помятости. Также наряд полностью был украшен крупными камнями.

Кейт Хадсон / © Associated Press

На талии платье украшали незначительные складки ткани, а вот плечи у наряда были открытыми. Кейт дополнила этот образ черными мюлями от Giuseppe Zanotti с открытым мысом и элегантными каблуками. Также интересной деталью лука актрисы стали украшения — Кейт дополнила платье серьгами с крупными квадратными камнями, форма которых соответствовала виду камней на ее платье.

Однако один дизайнерский прием, который использовал Эрдем Моралиоглу, понравился не всем. Дело в том, что на фотографиях крупным планом было заметно, что края платья не обработаны и нитки в этой части наряда торчали.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Также совсем скоро мы увидим актрису на красной дорожке «Оскара», ведь она сыграла в музыкальном фильме «Песня любви». Какое платье она продемонстрирует там — пока загадка.