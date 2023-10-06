В помятом платье с кружевом и декольте: Лотти Мосс сконфузилась на благотворительном вечере

Лотти Мосс посетила состоявшийся в Лондоне благотворительный вечер Робби Фурза и Робин Уорда.

На ивенте модель предстала в бежевом шелковом платье макси с рукавами-фонариками, кружевом на животе и пикантным декольте, которое подчеркнуло ее соблазнительную грудь.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

Образ был красивым и нежным, но ткань наряда подвела Мосс – юбка была полностью помята.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

Шею она украсила трендовым ныне аксессуаром – чокером-цветком в тон наряда. Обута звезда была в прозрачные босоножки со стразами. На плече у Лотти висела белая сумочка со стразами.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

Мосс сделала волнистую укладку, макияж с розовыми румянами и темно-бежевой помадой.

Модель с радостью позировала фотографам в разных ракурсах и даже присела на лестнице.

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

Лотти Мосс / Фото: Associated Press

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