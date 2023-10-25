В помятом платье с прозрачными вставками: Рэйчел Зеглер посетила престижную церемонию в откровенном наряде

Это было нежное платье довольно смелого дизайна, но ткань подвела девушку.

Звезда экранизации мюзикла "Вестсайдская история" - 22-летняя актриса Рэйчел Зеглер - посетила ежегодную церемонию Time100 Next, которая прошла в Нью-Йорке. На мероприятии девушка привлекла особое внимание, поскольку позировала на красной дорожке в довольно смелом платье.

Наряд Рэйчел был от Модного дома Christian Dior из коллекции осень-зима 2023-2024. Платье было длинным, имело V-образное декольте и широкий пояс, который подчеркивал тонкую талию Рэйчел. Платье было выполнено из молочной ткани и кремовой сетки, которые были сшиты полосами, из-за чего наряд был полупрозрачными.

Из белья актриса надела только плотные трусы-шорты бежевого цвета. Также на ней были босоножки на высоких каблуках с ремешками. А вот за короткое время, пока Зеглер была на церемонию и позировала на красной дорожке, ее платье в зоне юбки изрядно помялось и выглядело не очень опрятно.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Завершили образ актрисы украшения, яркий коричневый макияж и "мокрая" укладка волос.

Рэйчел Зеглер / Фото: Associated Press

Ежегодно издание Time отмечает сотню новых лидеров, влияющих на будущее в сферах бизнеса, развлечений, спорта, политики, здравоохранения, науки и активизма. В этот список попадают совершенно разные люди из разных стран, которые меняют мир и определяют наше будущее. В этом году в этот список вошло также четыре украинки - Юлия Свириденко вошла в номинацию "Лидеры", Яна Зинкевич и Дария Каленюк – в номинацию "Активисты", Анастасия Волкова – в номинацию "Инноваторы".

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