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- Шоу-бизнес
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В "помятом" платье с цветком: Оливия Уайлд блистала на красной дорожке в Санта-Монике
Наряд, который она выбрала, был очень необычного дизайна.
41-летняя звезда сериала «Доктор Хаус» — актриса Оливия Уайлд - посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2025, которая прошла в американском городе Санта-Моника.
На красную дорожку актриса вышла в черном платье с «помятым» эффектом от бренда Erdem из коллекции осень-зима 2025, которое дополнила украшениями от ювелирного бренда Jennifer Meyer.
Юбка была объемной и держала форму, ее украшала большая белая аппликация в виде цветка. А вот линия плеча у наряда была опущенной, что делало платье более интересным.
Также актриса сделала укладку с легкими локонами, обула туфли на каблуках и на ее лице был макияж смоки айс.
Напомним, что у актрисы новый роман. Оливию с ее новым бойфрендом как-то запечатлели на баскетбольном матче Лос-Анджелесе. Они сидели в первом ряду. На красную дорожку мужчина с ней еще пока не выходит.