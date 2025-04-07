В "помятом" платье с цветком: Оливия Уайлд блистала на красной дорожке в Санта-Монике

Оливия Уайлд / © Associated Press

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41-летняя звезда сериала «Доктор Хаус» — актриса Оливия Уайлд - посетила церемонию вручения премии Breakthrough Prize 2025, которая прошла в американском городе Санта-Моника.

На красную дорожку актриса вышла в черном платье с «помятым» эффектом от бренда Erdem из коллекции осень-зима 2025, которое дополнила украшениями от ювелирного бренда Jennifer Meyer.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Юбка была объемной и держала форму, ее украшала большая белая аппликация в виде цветка. А вот линия плеча у наряда была опущенной, что делало платье более интересным.

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Также актриса сделала укладку с легкими локонами, обула туфли на каблуках и на ее лице был макияж смоки айс.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Напомним, что у актрисы новый роман. Оливию с ее новым бойфрендом как-то запечатлели на баскетбольном матче Лос-Анджелесе. Они сидели в первом ряду. На красную дорожку мужчина с ней еще пока не выходит.

Оливия Уайлд / © Getty Images Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Getty Images Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / © Getty Images Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / © Getty Images Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Associated Press Оливия Уайлд / © Getty Images Оливия Уайлд / © Instagram Оливии Уайлд