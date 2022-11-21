В "помятом" платье со шлейфом: Дуа Липа на прощальном концерте Элтона Джона

Британская певица Дуа Липа стала одной из гостей шоу своего коллеги и друга Элтона Джона, проводимого рамках его последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road.

Перед камерами звезда появилась в черном платье от бренда Balenciaga.

Наряд был выполнен на одно плечо, имел длинный шлейф и состоял из множества драпировок. Из-за этого создавался эффект помятости.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Лук певицы дополнили высокие перчатки и лосины-ботинки.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Волосы Дуа распустила, сделала макияж со стрелками, а также завершила образ украшениями с изумрудами и бриллиантами.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Кстати, в тот же день состоялась церемония American Music Awards, которую Дуа пропустила из-за концерта Элтона. На этом мероприятии оба музыканта получила совместную награду "Лучшая коллаборация года" за из совместный трек Cold Heart.

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