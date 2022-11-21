В "помятом" платье со шлейфом: Дуа Липа на прощальном концерте Элтона Джона

Этот необычный наряд ранее носила Ким Кардашьян.
Британская певица Дуа Липа стала одной из гостей шоу своего коллеги и друга Элтона Джона, проводимого рамках его последнего мирового тура Farewell Yellow Brick Road.
Перед камерами звезда появилась в черном платье от бренда Balenciaga.
Наряд был выполнен на одно плечо, имел длинный шлейф и состоял из множества драпировок. Из-за этого создавался эффект помятости.
Лук певицы дополнили высокие перчатки и лосины-ботинки.
Волосы Дуа распустила, сделала макияж со стрелками, а также завершила образ украшениями с изумрудами и бриллиантами.
Кстати, в тот же день состоялась церемония American Music Awards, которую Дуа пропустила из-за концерта Элтона. На этом мероприятии оба музыканта получила совместную награду "Лучшая коллаборация года" за из совместный трек Cold Heart.
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