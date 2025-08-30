В помятом плиссированной наряде с бантом: актриса Моника Барбаро вышла на красную дорожку

Моника Барбаро / © Associated Press

35-летняя Моника Барбаро посетила премьеру фильма «После охоты», которая состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Моника Барбаро / © Associated Press

Она вышла на красную дорожку в черном платье от Dior, которое было без излишеств. Наряд был сдержанными простым, а также выполнен из плиссированной ткани, которая, к сожалению, помялась из-за чего платье немного утратило свой вид.

Моника Барбаро / © Associated Press

Что касается фасона, то платье было свободным, со шлейфом и украшено атласным бантом на бедрах.

Мероприятие Моника посетила со своим бойфрендом — актером Эндрю Гарфилдом, который вышел на красную дорожку в голубом костюме с рубашке от Dior.

Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Эндрю Гарфилд / © Associated Press

