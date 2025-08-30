ТСН в социальных сетях

В помятом плиссированной наряде с бантом: актриса Моника Барбаро вышла на красную дорожку

Атласная ткань немного подвела актрису.

Моника Барбаро

Моника Барбаро / © Associated Press

35-летняя Моника Барбаро посетила премьеру фильма «После охоты», которая состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Она вышла на красную дорожку в черном платье от Dior, которое было без излишеств. Наряд был сдержанными простым, а также выполнен из плиссированной ткани, которая, к сожалению, помялась из-за чего платье немного утратило свой вид.

Моника Барбаро / © Associated Press

Моника Барбаро / © Associated Press

Что касается фасона, то платье было свободным, со шлейфом и украшено атласным бантом на бедрах.

Мероприятие Моника посетила со своим бойфрендом — актером Эндрю Гарфилдом, который вышел на красную дорожку в голубом костюме с рубашке от Dior.

Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Эндрю Гарфилд / © Associated Press

Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джулія Робертс_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хлоя Севиньи Глоя Севіньї_3 / © Associated Press

© Associated Press

Альба Рорвахер_2 / © Getty Images

© Getty Images

Грета Гервиг_5 / © Associated Press

© Associated Press

Шейлин Вудли Шейлін Вудлі_2 / © Associated Press

© Associated Press

Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ізабелі Фонтана_3 / © Associated Press

© Associated Press

Адам Сэндлер_1 / © Associated Press

© Associated Press

