В помятом плиссированной наряде с бантом: актриса Моника Барбаро вышла на красную дорожку
Атласная ткань немного подвела актрису.
35-летняя Моника Барбаро посетила премьеру фильма «После охоты», которая состоялась в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.
Она вышла на красную дорожку в черном платье от Dior, которое было без излишеств. Наряд был сдержанными простым, а также выполнен из плиссированной ткани, которая, к сожалению, помялась из-за чего платье немного утратило свой вид.
Что касается фасона, то платье было свободным, со шлейфом и украшено атласным бантом на бедрах.
Мероприятие Моника посетила со своим бойфрендом — актером Эндрю Гарфилдом, который вышел на красную дорожку в голубом костюме с рубашке от Dior.
