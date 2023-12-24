В пончо и теплых наушниках: Мэрайя Кэри проводит время на элитном горнолыжном курорте

Певица Мэрайя Кэри после ежегодного рождественского тура отправилась на отдых с семьей. В этот раз праздники она проводит в горах на курорте Аспен, наслаждаясь снегом и прохладой.

Звезду рождественских хитов заметили, когда она покидала один из магазинов. Одета Кэри была гламурно и стильно, поскольку сочетала классическое клетчатое пончо от Burberry с черными лосинами и сапогами на каблуках.

Также женщина собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж, надела солнцезащитные очки и теплые наушники от Chanel, который по цвету сочетались с пончо.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Напомним, что также во время шопинга под прицел папарацци попала еще одна звезда - актриса Сальма Хайек. Звезда сходила за покупками в бутик Gucci в Беверли-Хиллз.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

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