В поношенных кедах и мятом тренче: супермодель 90-х Хелену Кристенсен заметили на Манхэттене

Хоть образ звезды и был не таким гламурным, как те, в которых она появляется на подиумах, но все же выглядела Хелена стильно.

Датская супермодель и фотограф Хелена Кристенсен вышла на прогулку в Нью-Йорке и попала под прицел папарацци. Звезда была одета в простой повседневный лук, который состоял из светло-серого тренча, укороченных штанах горчичного цвета, а также яркой полосатой кофты. Обута при этом звезда была в стоптанные кеды. На глаза у Хелены были солнцезащитные очки, а волосы она собрала в два пучка.

Хелена Кристенсен / Getty Images

Вообще по поводу нарядом для выхода на улицу Кристенсен редко заморачивается. Часто модель можно заметить во время прогулок с собакой, для которых она надевает удобную одежду.

Хелена Кристенсен / Getty Images

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