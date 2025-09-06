- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
В поразительно похожих нарядах: две актрисы удивили образами на кинофестивале в Венеции
Рассказываем о новом звездном совпадении в нарядах от известного Модного дома.
Во время Венецианского кинофестиваля знаменитости демонстрировали много образов от именитых дизайнеров, но часто случаются и незапланированные модные повторы. Актрисы Моника Барбаро и Альба Рорвахер пришли на мероприятие в поразительно похожих творениях Christian Dior.
35-летняя американская актриса Моника Барбаро надела на красную дорожку ансамбль черного цвета, верхняя часть которого представляла собой плиссированный топ без рукавов с высоким воротом. На бедрах у ее юбки был атласный бант.
Также в подобном топе, но светлого оттенка шампанского появилась итальянская звезда Альба Рорвахер. Топ она носила в сочетании с серыми классическими брюками. У топа итальянки тоже был широкий атласный бант.
Актрисы были первыми, кто выгулял наряды от Dior созданные под руководством дизайнера Джонатана Андерсона, который стал новым креативным директором Модного дома после того как этот пост покинула модельер Мария Грация Кьюри. Она была первой женщиной в истории бренда, которая занимала эту должность, и пробыла на ней девять лет.
Больше фотографий звезд на мероприятии вы можете увидеть в нашей галерее ниже.