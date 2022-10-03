В порванном платье с булавками: Наоми Кэмпбелл в странном образе пришла на фэшн-шоу Balenciaga

52-летняя модель выбрала для своего выхода странный наряд, в котором сверкнула сосками.

Наоми Кэмпбелл побывала на модном показе бренда Balenciaga, состоявшемся в рамках Парижской недели моды.

Модель появилась там в забавном образе total black. На ней было прозрачное платье с рюшами и английскими булавками, которое больше было похоже на недоделанное изделие. На краях ткань была порвана и неряшлива, шлейф был таким же.

Под ним на Наоми был черный обтягивающий комбинезон, переходивший в перчатки с открытыми пальцами. Сквозь тонкую ткань были видны соски звезды.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Аутфит Кэмпбелл дополнила черными ботильонами и стильными очками. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами, руки – браслетами и кольцами с бриллиантами. Губы Наоми накрасила нежно-розовым блеском.

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