В постели с бокалом вина: Анна Добрыднева в кружевном белье сверкнула сексуальной грудью

Певица показала откровенные снимки с отдыха во Львове.

Анна Добрыднева устроила пикантный фотосет в своем номере одного из отелей во Львове. Что из этого вышло, она показала в Instagram.

Позировала певица, лежа в белоснежной постели. Возле нее стоял бокал с красным вином.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Одета Аня была в черное кружевное белье, сквозь которое просвечивалась ее сексуальная грудь.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

На лице артистки был насыщенный макияж с черными стрелками и красной помадой. Длинный фиолетовый маникюр завершил лук Добрыдневой.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

"Утренний соблазн. Именно так начинается новый день, полный приключений. Вы знаете, где меня искать. Львов. Номер 406. Оттуда всегда раздается смех и сальса.

Анна Добрыднева / Instagram Анны Добрыдневой

Гастро-отель @oysters.bubbles.hotel - мой уголок безумного средиземноморья в самом сердце Львова. Пусть мое львовское утро вдохновит вас собрать чемоданы, взять с собой любимого человека и бежать сюда на беззаботный игристый уикенд", - написала Анна под снимками.

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