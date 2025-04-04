В потрясающем наряде с декольте и накидкой: Дженнифер Лопес блистала на красной дорожке

Дженнифер Лопес / © Associated Press

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55-летняя суперзвезда Дженнифер Лопес посетила премьеру мюзикла «Доброй ночи и удачи» на Бродвее, в котором сыграл легендарный Джордж Клуни. Премьера состоялась в театре Winter Garden в четверг, 3 апреля, в Нью-Йорке.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Лопес вышла на красную дорожку в сногсшибательном черном бархатном платье от бренда Saiid Kobeisy. Это было приталенное платье-бюстье с очень глубоким декольте.

Дополняла платье накидка-кейп молочного оттенка со шлейфом, складками и объемным воротом.

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Дженнифер Лопес / © Associated Press

В руке Дженнифер носила клатч от любимого бренда Tyler Ellis, а ее шею, руки и уши украшали драгоценности с бриллиантами.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Компанию ей на мероприятии составила 17-летняя дочь Эмма, которая надела черный смокинг от Christian Dior, рубашку и украшения от Vivienne Westwood.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма / © Getty Images

Ранее Эмма также вышла с матерью на красную дорожку. В марте они посетили театральную постановку пьесы Уильяма Шекспира «Отелло». Мероприятие также прошло в Нью-Йорке на Бродвее.

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