В потрясающем образе: Пенелопа Крус вышла на красную дорожку с красными цветами в волосах

Ее прическа была выполнена в истинном испанском стиле, ведь украсила она ее яркими гортензиями.

Испанская актриса Пенелопа Крус посетила церемонию вручения итальянской премии Давида Ди Донателло, которая традиционно состоялась в Риме. Во время появления на красной дорожке 68-й церемонии все внимание было приковано только к Пенелопе.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Актриса вышла к фотографам в платье от бренда Dolce & Gabbana из коллекции Alta Moda 2022. У наряда было глубокое V-образное декольте, оборки на талии, принт polka dot, а также высокий разрез на юбке.

Роскошный образ Крус дополнила розовым маникюром, босоножками на высоких каблуках, красной помадой и насыщенным макияжем глаз. Особенно красиво и необычно в образе смотрелись красные цветы в ее волосах.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Напомним, что на Met Gala актриса появилась на публике в реплике винтажного платья из коллекции Карла Лагерфельда осень-зима 1988. Это был нежный наряд невесты.

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