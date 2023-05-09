В потрясающем платье с крыльями бабочки: супермодель Хайди Клум на премьере "Русалочки"

В этом наряде она напоминала сказочную фею.

8 мая в Лос-Анджелесе состоялась премьера ремейка сказки Disney "Русалочка". На мероприятии среди гостей появилась немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум.

Одно из умений Хайди - выглядеть сенсационно на любом мероприятии, и в этот раз ее талант вновь не подвел. Модель появилась в потрясающем серебристом платье с плиссировкой и асимметричной юбкой.

Платье Клум было выполнено в виде бабочки - спереди у наряда были крылья, расшитые бисером, а юбка была полностью прозрачной и декорирована бисером, который тоже повторял рисунок крыльев бабочки.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Образ она дополнила укладкой, макияжем, нюдовым длинным маникюром и босоножками с прозрачными ремешками.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Также на мероприятии появилась и исполнительница главной роли - 23-летняя актриса и певица Холли Бейли. На девушке тоже было необычное платье с "ракушками" на декольте.

Холли Бейли / Фото: Associated Press

Напомним, новая экранизация "Русалочки" получила неоднозначные отзывы, ведь многим не понравилась главная актриса. После публикации на YouTube официальный тизер фильма неожиданно получил более 1,5 миллиона дизлайков и отрицательных отзывов, из-за чего под ним выключили комментарии.

Напомним, фильм "Русалочка" от Disney в украинский прокат выйдет 25 мая.

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