В потрясающем платье с перьями: Флоренс Пью на красной дорожке Лондонского кинофестиваля

Она посетила премьеру фильма "Чудо" режиссера Себастьяна Лелио.
26-летняя актриса Флоренс Пью стала гостью ежегодного Лондонского кинофестиваля. В пятницу, 7 октября, звезда вышла на красную дорожку в потрясающем платье кораллового оттенка от бренда Valentino.
Этот наряд впервые был представлен во время кутюрного показа осень-зима 2022-2023, который проводился в Риме на Испанской лестнице. Именно после того шоу на Флоренс обрушился шквал критики из-за ее прозрачного платья, хейтеры критиковали обнаженную грудь девушки.
В этот раз ее платье было более закрытым, а украшал его вырез на талии, плиссировка на декольте и длинный шлейф.
Спереди платье украшали страусиные перья.
Образ Флоренс дополнила прическа с волной на висках, в стиле Старого Голливуда, кольцо в форме цветка и серьги-люстры с желтыми и белыми камнями.
Макияж актрисы был очень лаконичным и подчеркивал натуральную красоту девушки.
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