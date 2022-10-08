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В потрясающем платье с перьями: Флоренс Пью на красной дорожке Лондонского кинофестиваля

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В потрясающем платье с перьями: Флоренс Пью на красной дорожке Лондонского кинофестиваля

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Она посетила премьеру фильма "Чудо" режиссера Себастьяна Лелио.

26-летняя актриса Флоренс Пью стала гостью ежегодного Лондонского кинофестиваля. В пятницу, 7 октября, звезда вышла на красную дорожку в потрясающем платье кораллового оттенка от бренда Valentino.

Этот наряд впервые был представлен во время кутюрного показа осень-зима 2022-2023, который проводился в Риме на Испанской лестнице. Именно после того шоу на Флоренс обрушился шквал критики из-за ее прозрачного платья, хейтеры критиковали обнаженную грудь девушки.

В этот раз ее платье было более закрытым, а украшал его вырез на талии, плиссировка на декольте и длинный шлейф.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Спереди платье украшали страусиные перья.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Образ Флоренс дополнила прическа с волной на висках, в стиле Старого Голливуда, кольцо в форме цветка и серьги-люстры с желтыми и белыми камнями.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Макияж актрисы был очень лаконичным и подчеркивал натуральную красоту девушки.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

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