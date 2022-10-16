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В потрясающем платье в цветочный принт: красивая Джессика Честейн на мероприятии в Лос-Анджелесе

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В потрясающем платье в цветочный принт: красивая Джессика Честейн на мероприятии в Лос-Анджелесе

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Актриса опять продемонстрировал очень элегантный образ.

Джессика Честейн стала одной из гостей второго гала-концерта в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Музей открыли только в прошлом году, а он уже традиционно собирает в своих стенах самых знаменитых и красивых. Также на мероприятии вручают награды за вклад в киноискусство представителям индустрии.

Перед камерами актриса появилась в потрясающем платье от бренда Oscar de la Renta в цветочный принт.

Наряд не имел бретелек, был выполнен из тончайшего шелка, который красиво развевался во время движения.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Дополнила платье накидка со шлейфом. А вот из украшений на актрисе было лишь обручальное кольцо с бриллиантом.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Также Джессика сделал элегантную прическу стиле Старого Голливуда, красивый вечерний макияж и обула босоножки на высоких каблуках со стразами.

Джессика Честейн / © Associated Press
Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Вообще у актрисы сейчас очень насыщенный график. На этой неделе она уже посетила шоу "Джимми Киммел в прямом эфире", где рассказала о поездке в Украину, а также стала гостью показа коллекции весна-лето бренда Ralph Lauren, где продемонстрировала образ в клетчатом жакете.

Джессика Честейн на показе Ralph Lauren / © Associated Press
Джессика Честейн на показе Ralph Lauren / Фото: Associated Press

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