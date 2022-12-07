В потрясающем шелковом платье с разрезом: Мэрайю Кэри сфотографировали после выступления

52-летнюю поп-диву заметили в Нью-Йорке после одного из выступлений.
Мэрайя выглядела потрясающе и очень гламурно. На певице было черное шелковое платье, которое идеально сидело на ее постройневшей фигуре.
У платья был также высокий разрез, открывающий ногу, и бретельки-цепочки. Сочетала она этот наряд с черным классическим пальто, которое накинула на плечи, чтобы не замерзнуть, ведь в Нью-Йорке сейчас тоже довольно холодно.
Образ певицы завершали черные босоножки на высоких каблуках, большие бриллиантовые украшения, яркий макияж и идеальная укладка с выровненными волосами. Увидев фотографов, звезда только широко им улыбнулась и позволила сделать несколько фото.
Напомним, зима - любимое время года Кэри. В этот период певица активно начинает продвигать свой суперхит All I Want For Christmas Is You, который сделал из нее королеву Рождества и принес миллионы долларов.
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