В потрясающем шелковом платье с разрезом: Мэрайю Кэри сфотографировали после выступления

Мэрайя выглядела потрясающе и очень гламурно. На певице было черное шелковое платье, которое идеально сидело на ее постройневшей фигуре.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

У платья был также высокий разрез, открывающий ногу, и бретельки-цепочки. Сочетала она этот наряд с черным классическим пальто, которое накинула на плечи, чтобы не замерзнуть, ведь в Нью-Йорке сейчас тоже довольно холодно.

Образ певицы завершали черные босоножки на высоких каблуках, большие бриллиантовые украшения, яркий макияж и идеальная укладка с выровненными волосами. Увидев фотографов, звезда только широко им улыбнулась и позволила сделать несколько фото.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Напомним, зима - любимое время года Кэри. В этот период певица активно начинает продвигать свой суперхит All I Want For Christmas Is You, который сделал из нее королеву Рождества и принес миллионы долларов.

