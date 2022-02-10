В повседневном образе: Хейли Бибер сфотографировали папарацци

У модели отличное чувство стиля.

Модель Хейли Бибер вышла в город за напитком и попала под прицел фотографов. Новоиспеченная звезда Victoria Secret была одета в повседневные и удобные вещи, сочетав в луке широкие джинсы Maryam Nassirzadeh с заниженной талией и накладными карманами, а также полосатый свитер от бренда extreme cashmere.

Волосы модель распустила, дополнила лук золотыми сережками, солнцезащитными очками DMY BY DMY и кроссовками Nike.

Хейли Бибер / Getty Images

На своей странице it-girl поделилась кадрами в оригинальном кожаном корсетном топе от MIAOU. Свой наряд она сочетала с этими же джинсами с карманами и заниженной талией.

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