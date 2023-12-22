В повязке для волос и мини-платье: испанская певица прогулялась по улице в необычном образе

Звезда носила платье с одной из самых популярных пар обуви 2023 года.

Испанскую певицу и автора песен Розалию сфотографировали в Нью-Йорке, в престижном районе Сохо, когда она шла по улице. Девушка надела для появления на публике мини-платье молочного оттенка с черной вышивкой на декольте, которое сочетала с длинным черным двубортным пальто классического фасона.

Также Розалия добавила в образ соответствующую платья светлую повязку для волос, на которой была такая же вышивка. Тренд на повязки постепенно возвращается в нашу жизнь, поскольку ранее с этим аксессуаром из двухтысячных ранее была замечена звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Певица же свой лук дополнила легким макияжем и трендовой обувью - коричневыми туфлями Tabi от Maison Margiela с разделенными пальцами. Именно эта пара обуви вошла в список самых популярных и востребованных вещей 2023 года от компании Lyst.

Розалия / Фото: Getty Images

Кстати, популярность этой обуви возросла после того, как в сеть попала история о ее краже: парень украл дизайнерские туфли Mary-Jane Tabi у девушки после второго свидания. Стоимость такой пары – 890 евро. Потерпевшая поделилась историей в TikTok.

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