Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В повязке для волос и мини-платье: испанская певица прогулялась по улице в необычном образе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В повязке для волос и мини-платье: испанская певица прогулялась по улице в необычном образе

Розалия / Фото: Getty Images

Звезда носила платье с одной из самых популярных пар обуви 2023 года.

Испанскую певицу и автора песен Розалию сфотографировали в Нью-Йорке, в престижном районе Сохо, когда она шла по улице. Девушка надела для появления на публике мини-платье молочного оттенка с черной вышивкой на декольте, которое сочетала с длинным черным двубортным пальто классического фасона.

Также Розалия добавила в образ соответствующую платья светлую повязку для волос, на которой была такая же вышивка. Тренд на повязки постепенно возвращается в нашу жизнь, поскольку ранее с этим аксессуаром из двухтысячных ранее была замечена звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун.

Певица же свой лук дополнила легким макияжем и трендовой обувью - коричневыми туфлями Tabi от Maison Margiela с разделенными пальцами. Именно эта пара обуви вошла в список самых популярных и востребованных вещей 2023 года от компании Lyst.

Розалия / © Getty Images
Розалия / Фото: Getty Images

Кстати, популярность этой обуви возросла после того, как в сеть попала история о ее краже: парень украл дизайнерские туфли Mary-Jane Tabi у девушки после второго свидания. Стоимость такой пары – 890 евро. Потерпевшая поделилась историей в TikTok.

@nextlevellexuss Girls and gays of TikTok please get to work #nycdating #tinderhorrorstories #hingedating #margielatabis #nyc#greenscreen ♬ bad idea right? - Olivia Rodrigo

Читайте также:

"Смерть на Ниле", "21 мост", "Последняя дуэль" – фильмы-расследования, которые вас заинтересуют

"Смерть на Ниле", "21 мост", "Последняя дуэль" – фильмы-расследования, которые вас заинтересуют

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
32
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация