С повязкой на волосах и куртке оверсайз: известная модель Белла Хадид сходила на баскетбол

Супермодель Белла Хадид - поклонница стиля casual, в котором любит сочетать вещи в стиле двухтысячных, а также оверсайз. Еще она не раз появлялась на публике в луках, в которых сочетала вещи из шкафа своей матери с последними новинками подиума. Также она смело носит ультракороткие шорты, юбки, может надеть носки под шлепанцы или прозрачные платья без белья.

На днях девушку заметили в Нью-Йорке, когда она направлялась на баскетбольный турнир "Никс". На Белле была юбка с камуфляжным принтом в спортивном стиле, синие кроссовки и огромная спортивная куртка команды.

Дополнили образ модели солнцезащитные очки, спортивная сумка и повязка на волосах.

Белла Хадид / Фото: Getty Images

На мероприятии к ней присоединился ее бойфренд - креативный директор Марк Калман. Пара состоит в романтических отношениях с начала 2021 года.

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