В праздничных луках: Виктория и Дэвид Бекхэм поделились красочным фото

Виктория и Дэвид Бекхэм поделились в Instagram снимком, который мог бы стать их рождественской открыткой.

И Виктория, и ее муж Дэвид одеты на фото в праздничные наряды. На дизайнере черная футболка с принтом и черные брюки, а Дэвид надел белую рубашку с галстуком поверх которой синий джемпер с принтом снежинок и рисунком земного шара, на котором написано "Spice World". Бекхэм улыбается и показывает пальцем на эту надпись, стоя рядом со своей женой Викторией.

"Вот и рождественский джемпер мистера Бекхэма! Поцелуи", - написала Виктория в подписи, имея ввиду, конечно же, джемпер своего мужа.

Одной из первых фото прокомментировала экс-участница группы Spice Girls Эмма Бантон, она написала: "Лучший рождественский джемпер на свете !!!!". Еще одна коллега по группе Мелани Браун оставила в подписи смеющийся смайлик.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Getty Images

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