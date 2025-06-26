В преддверии грандиозной свадьбы: Лорен Санчес и Джефф Безос под прицелом папарацци

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Реклама

Вероятно, Джефф и Лорен занимались последними приготовлениями перед большим днем, поскольку были вынуждены сменить место своего трехдневного празднования из-за того, что активисты угрожали сорвать мероприятие.

Жители города были недовольны свадьбой американца, поскольку считают ее признаком растущего неравенства между имущими и неимущими. Также местные жалуются, что это пример того, как их потребности игнорируются в эпоху массового туризма.

На одном из фото папарацци Лорен была в черном платье, солнцезащитных очках от Celine и держала в руке небольшую сумку.

Реклама

Лорен Санчес / © Associated Press

Волосы невеста распустила и уложила в красивую прическу с легкими локонами.

Лорен Санчес / © Associated Press

Также на других фото Лорен была одета уже у черное полосатое платье на одно плечо. Наряд был обтягивающим и украшен пайетками. Образ Лорен дополнила черным клатчем. Безос же носил белую футболку и пиджак с очками.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Когда пару заметили в водном такси, Безос и Лорен помахали фотографам по прибытии к причалу отеля Aman на Гранд-канале.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press