ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
5070
Время на прочтение
1 мин

В преддверии грандиозной свадьбы: Лорен Санчес и Джефф Безос под прицелом папарацци

Совсем скоро состоится свадьба года — женится миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес. В преддверии празднования, которое должно состояться в Венеции, жениха и невесту заметили папарацци.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Лорен Санчес и Джефф Безос

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Вероятно, Джефф и Лорен занимались последними приготовлениями перед большим днем, поскольку были вынуждены сменить место своего трехдневного празднования из-за того, что активисты угрожали сорвать мероприятие.

Жители города были недовольны свадьбой американца, поскольку считают ее признаком растущего неравенства между имущими и неимущими. Также местные жалуются, что это пример того, как их потребности игнорируются в эпоху массового туризма.

На одном из фото папарацци Лорен была в черном платье, солнцезащитных очках от Celine и держала в руке небольшую сумку.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Волосы невеста распустила и уложила в красивую прическу с легкими локонами.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Также на других фото Лорен была одета уже у черное полосатое платье на одно плечо. Наряд был обтягивающим и украшен пайетками. Образ Лорен дополнила черным клатчем. Безос же носил белую футболку и пиджак с очками.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Когда пару заметили в водном такси, Безос и Лорен помахали фотографам по прибытии к причалу отеля Aman на Гранд-канале.

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джефф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Getty Images

Лорен Санчес / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie