- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 5070
- Время на прочтение
- 1 мин
В преддверии грандиозной свадьбы: Лорен Санчес и Джефф Безос под прицелом папарацци
Совсем скоро состоится свадьба года — женится миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес. В преддверии празднования, которое должно состояться в Венеции, жениха и невесту заметили папарацци.
Вероятно, Джефф и Лорен занимались последними приготовлениями перед большим днем, поскольку были вынуждены сменить место своего трехдневного празднования из-за того, что активисты угрожали сорвать мероприятие.
Жители города были недовольны свадьбой американца, поскольку считают ее признаком растущего неравенства между имущими и неимущими. Также местные жалуются, что это пример того, как их потребности игнорируются в эпоху массового туризма.
На одном из фото папарацци Лорен была в черном платье, солнцезащитных очках от Celine и держала в руке небольшую сумку.
Волосы невеста распустила и уложила в красивую прическу с легкими локонами.
Также на других фото Лорен была одета уже у черное полосатое платье на одно плечо. Наряд был обтягивающим и украшен пайетками. Образ Лорен дополнила черным клатчем. Безос же носил белую футболку и пиджак с очками.
Когда пару заметили в водном такси, Безос и Лорен помахали фотографам по прибытии к причалу отеля Aman на Гранд-канале.