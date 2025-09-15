В преддверии свадьбы: Селена Гомес и ее жених проявляли чувства на красной дорожке

Селена Гомес и Бенни Бланко / © Associated Press

Селена Гомес выглядела очень элегантно, когда вышла на красную дорожку церемонии «Эмми» в платье от Модного дома Louis Vuitton. Ее наряд был простым, но изысканным и имел несколько интересных деталей: асимметричную пройму, высокую горловину со складками, несколько драпировок в зоне шеи, а также разрезы на юбке.

Сзади у платья был длинный тонкий шлейф, который добавил эффектности образу. Также она сделала высокую прическу, надела украшения от Tiffany & Co. и красные босоножки с ремешками от Santoni.

Селена на мероприятие пришла с Бенни Бланко — своим женихом. Пара не скрывала чувств и то обнималась, то целовалась перед фотографами.

Напомним, что на прошлой неделе звезда сериала «Убийства в одном здании», певица и основательница косметического бренда Rare Beauty появилась в Нью-Йорке на интервью в The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, где немного рассказала о грядущей свадьбе с Бенни, которая, по слухам, должна состояться уже в этом месяце.

Гомес не назвала дату свадьбы, но подтвердила, что это произойдет скоро, подогрев таким образом еще больший интерес к тому, какое же платье наденет в свой особенный день.