В преддверии выхода сериала: Сару Джессику Паркер сфотографировали папарацци в Нью-Йорке

Актриса была одета в любимые вещи и туфли от своего бренда обуви.

В последнее время актриса Сара Джессика Паркер нечасто появляется на публике, вероятно, это связано с работой над сериалом "И просто так…", который выйдет в эфир 22 июня. Однако на днях звезду подловили в Нью-Йорке, когда она шла куда-то по делам.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Паркер сфотографировали, когда она выходила из машины. Она была одета в светлые обтягивающие джинсы, серую кофту с V-образным декольте и дополнила образ сумкой через плечо и черными туфлями с тремя ремешками.

В руке звезда сериала "Секс в большом городе" держала книгу "Рай для бродяг" - дебютный роман Элиши Чанг. Этой книгой она также делилась с поклонниками в Instagram, где отметила, что считает ее "обязательной для прочтения летом".

Напомним, 1 июня HBO Max презентовали официальный трейлер сериала "И просто так…".

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