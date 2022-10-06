В прекрасной форме: 89-летняя Джоан Коллинз вышла в свет с мужем

Несмотря на свои годы она продолжает посещать светские мероприятия.

Звезда сериала "Династия" 89-летняя Джоан Коллинз посетила мероприятие в Лондоне Hello! Inspiration Awards. Актриса вышла на красную дорожку и была, как всегда, очень гламурной и элегантной.

На Джоан в этот раз был розовый комплект - платье-футляр с каплевидным декольте и классический жакет, лацкан которого она украсила цветком. Дополняли образ актрисы серьги из перламутра, сумка на цепочке, бежевые замшевые туфли и шарф от Louis Vuitton.

Волосы Джоан были собраны в высокую прическу, а вот на лице она сделала традиционный яркий макияж.

Джоан Коллинз / Фото: Getty Images

На это мероприятие она традиционно пришла в компании своего мужа - театрального менеджера Перси Гибсона, который моложе ее на 32 года.

Джоан Коллинз и Перси Гибсон / Фото: Getty Images

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