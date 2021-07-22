В прекрасной форме: участница "Холостяка-11" в купальнике рассказала, что ей помогает быть стройной

В прекрасной форме: участница "Холостяка-11" в купальнике рассказала, что ей помогает быть стройной

Джессика Чеги поделилась советами, как держать себя в хорошей форме.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" Джессика Чеги опубликовала в Instagram пикантные снимки в купальнике цвета хаки. Девушка продемонстрировала стройную фигуру, а также рассказала, что ей помогает держать себя в такой прекрасной физической форме.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

В первую очередь Джессика отметила, что нужно любить себя и свое тело.

"Ведь, любя себя, мы не будем часто злоупотреблять жареным, жирным, сладким, соленым. Будем отдавать предпочтение блюдам из качественных, полезных ингредиентов — даже если это десерт, то с цельной муки, тростникового сахара и на кокосовом масле", — написала она.

Чеги также призналась, что любит вкусно поесть. При выборе блюд она обращает внимание на их состав и место, где их заказывает.

"Например, мой завтрак часто состоит из круп, яиц, свежих овощей, творога с ягодами, любимого кефира.

На обед и ужин мы часто куда-то выходим посидеть, поэтому салаты с морепродуктами, телятиной, курицей, индюшкой или рыбкой, богатой омега-3 — мои фавориты в выборе. Если же заказываю полноценную пищу, то на гарнир к белку беру овощи на гриле, бурый рис, киноа, гречку и тому подобное. Это не только полезно, но и очень вкусно", — добавила красавица.

Джессика Чеги / Instagram Джессики Чеги

Джесс также поделилась еще одним правилом, как не набрать лишних калорий:

"Ограничьте, а лучше исключите потребление соусов, соков, сладких газированных напитков — часто там лишний для организма сахар и вредные насыщенные жиры".

По физической активности: сейчас девушка находится в Германии, и там она со своим любимым утром бегает, делает зарядку, и они много гуляют пешком.

Напомним, другая участница проекта — Александра Миколюк — похвасталась сексуальной фигурой в черном купальнике Victoria's Secret, украшенном камнями на бретельках.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

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