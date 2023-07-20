В причудливом платье-рубашке: Джулия Фокс в мини-наряде прогулялась по Нью-Йорку

Эпатажная американская модель Джулия Фокс, о которой мир узнал благодаря мимолетному роману с рэпером Канье Уэстом, сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Часто 33-летнюю модель можно заметить на улицах города во время коротких прогулок в эффектных образах.

На днях Джулию заметили на пляже в провокационном белом монокини от бренда PrettyLittleThing, которое на самом деле не предназначено для плаванья, а на следующий день она появилась на улице в Нью-Йорке в причудливом платье-рубашке.

Ее платье было сделано из двух частей мужской рубашки и завязывалось под грудью. Образ она дополнила мюлями, черной сумкой и очками в черной оправе. Также Фокс выпрямила волосы, сделала макияж и следуя последним трендам сделала тонкие брови-ниточки.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

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