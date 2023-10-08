В причудливой маске и с обнаженным торсом: американский манекенщик шокировал странным видом

Американский манекенщик и актер Тайсон Бекфорд шокировал своим внешним видом. На улицах Лос-Анджелеса он появился с обнаженным торсом, в цветных шортах, из-под которых выглядывали трусы Ralph Lauren (он является лицом бренда), и в причудливой зеленой маске с широкой улыбкой.

Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

На нем также были белые кроссовки, голубо-белые носки и серая бананка через плечо.

Тайсон Бекфорд / Фото: Getty Images

Увидев фотографов, Тайсон начал танцевать, демонстрируя, наверное, движения из подготовки к шоу "Танцы со звездами", в котором он участвует в паре с профессиональной танцовщицей Дженной Джонсон.

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