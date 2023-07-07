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В приталенном платье ниже колен: супермодель Эмбер Валлетта подчеркнула изящные ключицы

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
1 мин
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В приталенном платье ниже колен: супермодель Эмбер Валлетта подчеркнула изящные ключицы

Эмбер Валлетта / Фото: Getty Images

Звезда продемонстрировала лаконичный наряд, который сочетала с необычными аксессуарами.

Супермодель 90-х Эмбер Валлетта посетила 20-й Diner De La Mode - торжественный ужин в Париже. Мероприятие проводилось в рамках Недели высокой моды.

Эмбер надела обтягивающее платье ниже колен из мягкой серебристой ткани. У наряда были длинные рукава, а плечи открытыми и с отворотом. Этот наряд подчеркивал ее изящные ключицы.

Образ 49-летняя женщина дополнила серебряным клатчем в виде капли, массивными серьгами-кольцами в ушах и мюлями на каблуках. Макияж у Эмбер был лаконичный и очень натуральным. а волосы она собрала в гладкую прическу.

Эмбер Валлетта / © Getty Images
Эмбер Валлетта / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
94
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