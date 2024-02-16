В приталенном жакете и с новой стрижкой: Хелен Миррен блистала на красной дорожке

На церемонию в Беверли-Хиллз 78-летняя Миррен приехала в элегантном черном приталенном жакете с тремя золотыми пуговицами и длинной макси-юбке. Хелен обстригла каре, сделала укладку и подчеркнула губы яркой помадой. Она также дополнила образ черно-золотыми крупными серьгами, сделала нюдовый маникюр, а у нее на пальцах сверкало несколько золотых колец. В руках актриса держала маленькую черную сумку из кожи крокодила на круглой золотой ручке.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Ее супруг, 79-летний режиссер Тейлор Хэкфорд, был в элегантном черном смокинге, белоснежной рубашке и черном галстуке-бабочке, а обул замшевые черные туфли.

Тейлор Хэкфорд и Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Напомним, на церемонии "Золотой глобус" Миррен появилась в лиловом платье и с драгоценным колье на шее. Тогда у нее еще были длинные волосы, которые она собрала в низкий пучок.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

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